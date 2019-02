Marc Coucke wil de grieven van de Anderlecht-fans kennen

Ondanks de sportieve crisis ­organiseerde Anderlecht nog een nieuwjaarsreceptie met de fans en de sponsors. Marc Coucke en Michael Verschueren hadden per supportersclub vijf fans uitgenodigd in het stadion en ook een grote spelersdelegatie was present. De coaches waren er niet.

Coucke kalmeerde er op zijn gekende manier de misnoegde aanhang. De voorzitter beloofde de supporters zelfs dat hij weldra een supportersenquête zal organiseren om al hun grieven te leren kennen en beloofde de fans volgend seizoen rekening te houden met hun wensen. Hij ­bedankte iedereen ook voor de steun. “Ik hoorde dat jullie ­vroeger op Neerpede kwamen protesteren als het niet draaide, maar jullie mentaliteit is veranderd. Dat waardeer ik”, zei hij. Coucke kreeg een luid applaus, zeker toen hij ook aankondigde dat de kapitaalsverhoging eraan komt.

Daarna sprak Michael Verschueren over het sportieve ­beleid. Hij legde uit dat de winterse transfermarkt ingewikkeld was, omdat de wenslijst van Hein Vanhaezebrouck de vuilnisbak in kon omdat Fred Rutten andere ideeën had. Ver­schueren beloofde wel dat ­Anderlecht volgende zomer een pak performanter zal zijn.