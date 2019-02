Kans dat Pozuelo vanavond voor Genk speelt in Europa League is klein

Alejandro Pozuelo wil nog altijd naar ­Toronto, maar stapte gisteren zoals verwacht met Genk het vliegtuig op richting Praag. In de lucht­haven van Maastricht negeerde hij wel ostentatief de clubbestuurders, om zich alleen in een hoekje met zijn smartphone bezig te houden. Voorzitter Peter Croonen gaf wat verderop zijn kijk op de zaak. Hij toonde zich opvallend optimistisch. En hoopt nog dat Toronto ermee instemt dat Pozuelo pas in mei naar Canada trekt.

“We wachten nog op een antwoord van hen”, zei Croonen. “En alszich bedenkt, zullen wij heel blij zijn en hem in onze armen sluiten. Ik acht die kans nog steeds groot.” Of hij vanavond op het veld van Slavia speelt? Die kans is dan weer klein. Veel enthousiasme straalde de Spanjaard gisteren op training – tijdens het open kwartiertje – niet uit. Clement wou er weinig over kwijt. “Of hij klaar is om te spelen, weet ik niet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken.”

Waarschijnlijk neemt Ivan Fiolic de plaats in van Pozuelo en krijgt hij de kans om zich te manifesteren als aanvallende middenvelder. Rechts vooraan ligt Paintsil in balans met de meer ervaren Ndongala. De Norre blijft linksachter door de schorsing van Uronen.

Slavia Praag-RC Genk wordt vanavond geleid door de 33-jarige Let Andres Trimanis. Hij floot eerder dit seizoen al de heenmatch van de laatste voorronde tegen Brondby (5-2).

