Waarom de topcoach in Bernd Storck (56) pas nu bij Moeskroen naar boven komt: “Ik kreeg gewoon de kans niet!”

Coach Bernd Storck, in september aangespoeld zonder enige naam, en Moeskroen, die combinatie wordt stilaan sensationeel: nu al 12 op 12 en reuzendoder. En bewondering bij vriend en vijand. Dan denk je toch: die is echt te goed voor Moeskroen. Maar begin er niet over, de 56-jarige Duitser houdt vol: “Ik spreek geen ambities uit. Ik deed het voor mezelf. Bewijzen dat ik het kan. ”