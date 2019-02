18-jarig meisje vermist nadat ze ’s nachts gezien werd op ULB-campus

Elsene - Op vraag van het parket van Brussel, en in samenwerking met Child Focus, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht.

Op woensdag 13 februari 2019 omstreeks 1 uur werd de 18-jarige jongedame Solène Zahedi voor het laatst gezien op de campus van de ULB in Elsene. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Solène is 1.65 meter lang en normaal gebouwd. Zij heeft zwart haar met Afrikaanse vlechten en bruine ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een grijze pull met kap, een korte broek of rok, zwarte kousen en donkere sneakers.

Hebt u Solène Zahedi nog gezien of weet u waar ze is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800-30.300 of via Child Focus op het nummer 116.000. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.