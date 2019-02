“ISIS executeert twee Belgische strijders die proberen te vluchten”

Islamitische Staat (ISIS) zou vijftien eigen strijders hebben geëxecuteerd, omdat ze probeerden te vluchten uit het laatste bolwerk dat de terreurgroep nog in handen heeft in Syrië. Onder de gedode troepen zouden twee Belgen zijn.

Naast de Belgen gaat het om negen Fransen, twee Duitsers, een Rus en een Egyptenaar. Dat meldt de lokale nieuwssite Sharqiya Voice, volgens Het Laatste Nieuws.

ISIS vecht voor zijn leven in Syrië. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), geleid door de Koerden en gesteund door de VS, zijn zaterdag begonnen met een offensief om de terreurgroep uit het dorp Baghuz te verdrijven, het laatste gebied dat ISIS nog controleert in de oostelijke provincie Deir ez-Zoer.

Zware strijd

Maar de SDF krijgt er maar langzaam voet aan de grond. “Onze troepen boeken militaire vooruitgang ter plaatse in Baghuz en de buitenwijken, maar de confrontatie is zeer hard”, zei de woordvoerder van de Syrische strijdkrachten eerder. “De meeste ISIS-strijders, vooral buitenlanders, hebben gevechtservaring opgedaan in Tsjetsjenië en Afghanistan. De terreurgroep vecht ook voor zijn laatste bolwerk. Er resten niet veel keuzes: sterven of zich overgeven.”