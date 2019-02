Advocaten in operatie Propere Handen willen spijtoptantenregeling laten vernietigen: verklaringen Veljkovic mogelijk onbruikbaar

Twee advocaten die verdachten bijstaan in het voetbaldossier operatie Propere Handen hebben aan het Grondwettelijk Hof gevraagd de wet op de spijtoptanten te vernietigen. Door die regeling kunnen verdachten een deal sluiten met de autoriteiten in ruil voor strafvermindering. Als de advocaten gelijk krijgen, kunnen de verklaringen van spilfiguur Dejan Veljkovic mogelijk niet gebruikt worden in het onderzoek.

Advocaat Frank Scheerlinck, die Nedzad T., een Cypriotisch voetbalmakelaar bijstaat, en zijn collega Joris Van Cauter, de raadsheer van financieel directeur van KV Mechelen Thierry Steemans, dienden op het allerlaatste momet hun verzoekschrift in. Op donderdag 7 februari, de laatste dag van de wettelijke termijn, vroegen het Grondwettelijk Hof de spijtoptantenregeling te schrappen. Dat meldt VRT NWS.

Volgens de raadsheren, die in totaal acht argumenten aandragen om de wet te vernietigen, is de wet op de spijtoptanten in strijd met het gelijkheidsbeginsel: de regeling zorgt er namelijk voor dat niet alle verdachten in operatie Propere Handen dezelfde mogelijkheden hebben om zich te verdedigen, klinkt het in het verzoekschrift.

Verklaringen Veljkovic naar de prullenmand

Het Hof laat weten de vraag te hebben ontvangen, maar een uitspraak kan maanden op zich laten wachten. Als Scheerlinck en Van Cauter in het gelijk worden gesteld kan dat grote gevolgen hebben voor operatie Propere Handen. Alles wat gedaan is op basis van die wet, zou dan nietig moet worden verklaard. Dat betekent dat alle verklaringen van spilfiguur én spijtoptant Dejan Veljkovic niet meer gebruikt mogen worden.

Als het Grondwettelijk Hof niet meegaat met de advocaten dan verandert er niets. Maar het Hof zou ook slechts gedeeltelijk kunnen ingaan op de vraag van de raadsheren en de wet voor een deel vernietigen. Mogelijk zijn er in dat geval ook geen gevolgen voor het lopend onderzoek.