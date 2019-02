Belgische Staat biedt 27 veroordeelde moordenaars en dealers 3.000 euro om af te zien van procedure EU-hof na ‘foutje’ bij verhoor

Brussel - De Belgische Staat stelt 27 mensen veroordeeld voor drugshandel, doodslag of moord een bedrag van 3.000 euro voor als ze afzien van hun gerechtelijke stappen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Dat schrijft La Dernière heure donderdag.

De 27 werden tijdens de gerechtelijke procedure ondervraagd zonder hun advocaat. Dat is in strijd met de wet. Bovendien werden ze niet gewezen op hun zwijgrecht en op het recht dat ze zichzelf niet moeten beschuldigen. Bij hun veroordeling stapten ze dan ook naar Straatsburg tegen de Belgische Staat.

Duivelse lesbiennes

Bij de 27 zitten zowel mannen als vrouwen. Het gaat onder meer om cannabisboer Patrick Lagrou uit Zandvoorde. Hij probeerde te vluchten naar Thailand voor zijn proces. De West-Vlaming zit een celstraf van vijf jaar uit. Ook Marie-Ange Géris staat op de lijst. Zij bracht samen met een partner een vrouw om het leven en dumpte het lichaam in een rivier. De zaak werd in de Waalse pers bekend als die van de ‘Duivels lesbiennes’. Géris kreeg levenslang, maar is voorwaardelijk vrij.

Onnodige debatten

“Om duidelijk te zijn: het initiatief voor deze regeling komt niet van de Belgische Staat. Het bedrag is vastgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, dat zo probeert procedures en onnodige debatten terug te dringen”, benadrukt de FOD Justitie.

De veroordeelden hebben tot 15 maart om de regeling te aanvaarden of verwerpen.