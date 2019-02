Advocaten Delphine Boël donderdag naar hof van beroep voor DNA-test koning Albert

Brussel - De advocaten van Delphine Boël gaan donderdag aan het Brusselse hof van beroep vragen dat die Koning Albert II verplicht om zo snel mogelijk een DNA-test te ondergaan. Volgens de raadsheren van de kunstenares moet de beslissing van de rechtbank in oktober, die bepaalde dat de koning binnen de drie maanden de DNA-test moest doen, uitgevoerd worden en dat ondanks het feit dat de koning en zijn advocaten naar Cassatie stapten.

Eind oktober vorig jaar oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de wettelijke noch de biologische vader is van Delphine Boël. Het hof beval Koning Albert II toen om binnen de drie maanden een DNA-test te ondergaan. De advocaten van Koning Albert II tekenden cassatie aan tegen die beslissing van het hof van beroep en de koning legde tot nu toe nog altijd geen DNA-test af.

Volgens de advocaten van Delphine Boël is de beslissing van het hof beroep in oktober een “tussenvonnis” en dus geen definitieve beslissing over de grond van de zaak. Naar Cassatie trekken heeft in dat verband geen opschortende werking, argumenteren ze. Daarom willen ze donderdag aan het Brusselse hof van beroep vragen om Koning Albert II te verplichten een DNA-test te ondergaan, zoals in oktober werd beslist. Volgens Le Soir zouden ze daar zelfs een dwangsom van 5.000 euro per dag aan willen koppelen.