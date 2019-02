Natuurvoedingsbedrijf van N-VA-parlementslid Grete Remen getroffen door zware brand

Heusden-Zolder - Een laadstation van een handscanner dat oververhit is geraakt, was vermoedelijk de oorzaak van een brand bij natuurvoedingsbedrijf Damhert in Heusden-Zolder. De brandweer rukte met grote middelen uit en kreeg het vuur vrij snel onder controle. Toch is er veel schade aan het administratief gedeelte van het bedrijf dat eigendom is van N-VA-parlementslid Grete Remen.

De brand werd om iets na 1 u. afgelopen nacht opgemerkt door alerte buren. Zij verwittigden de brandweer.

“Het bleek vooral om een grote, smeulende brand te gaan, met een enorme rookontwikkeling. De brandweer kreeg de brand in het administratieve gedeelte van het gebouw snel onder controle. De aanpalende magazijnen liepen zo goed als geen schade op”, klinkt het bij de brandweerzone Zuid-West Limburg.

Damhert is een bekend natuurvoedingsbedrijf, dat geleid wordt door Vlaams Parlementslid Grete Remen (N-VA). Zij kwam afgelopen nacht zelf polshoogte nemen. Het bedrijf telt een 120-tal werknemers. Of zij vandaag allemaal aan de slag kunnen is nog niet duidelijk.

Aangezien er niemand aanwezig was in het gebouw, zijn er ook geen gewonden gevallen.

Vorige week moest de brandweer twee keer uitrukken voor branden, veroorzaakt door opladers die oververhit waren geraakt.

Een alleenstaande mama van 33 jaar uit Duffel raakte afgelopen weekend zwaargewond toen ze uit het raam van de tweede verdieping sprong om zo aan de vlammen te ontkomen. Oorzaak van de brand: de oplader van een smartphone die oververhit raakte.

Een defect aan de batterijlader van een elektrische fiets lag dan weer aan de oorzaak van de brand die afgelopen donderdag twee woningen van hetzelfde gezin in de as legde in het West-Vlaamse Lendelede.