Wordt Ronaldo Junior beter dan zijn vader? Zijn statistieken bij Juventus zijn doldwaas (en er was nóg goed nieuws voor CR7)

Cristiano Ronaldo is zonder twijfel een van de twee beste voetballers op de planeet. De Portugees werd onlangs 34 jaar, maar aan stoppen denkt de Juventus-speler nog lang niet. Ook al lijkt de opvolging verzekerd...

Ronaldo Junior speelt namelijk de pannen van het dak bij de U9 van de Oude Dame. De kleine Portugees scoorde vier keer bij zijn debuut eind vorig jaar en heeft er intussen 23 wedstrijden opzitten met zijn team. Daarin scoorde Junior liefst 58 doelpunten en deelde hij ook 18 assists uit.

“Mijn zoon zegt dat hij beter gaat worden als ik. Ik hoop het”, zei Ronaldo in september nog. Afwachten of dat effectief het geval zal zijn, maar de toon is alvast gezet.

Cristiano Ronaldo Junior for Juventus U9 so far:



23 games

58 goals

18 assists



Like father, like son. pic.twitter.com/fqw5kdEOS9 — FootballTalentScout (@FTalentScout) 13 februari 2019

Er was ook op familiaal vlak goed nieuws voor de Portugese superster. Zijn zus Katia (41) kondigde via Instagram namelijk aan dat ze opnieuw zwanger is. Ze verwacht haar derde kindje, het eerste met haar vriend Alexandre Bertolucci Jr. Katia heeft twee kinderen met ex-partner Jose Pereira: Rodrigo (18) en Dinis Maria (8).

“Ik kan mijn leven voor ik moeder werd niet meer herinneren”, klinkt het. “Het is uniek, geweldig en een zegen!”