Jan Peumans gaat doctoreren bij broer van Bart De Wever

Straks neemt parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) afscheid van de nationale politiek. Hij gaat doctoreren.

Peumans doet in mei nog als lijstduwer mee aan de verkiezingen, maar ambities heeft hij niet. Hij wil enkel nog de partij steunen door op de lijst te staan. Parlementslid worden wil hij niet meer.

Hij gaat doctoreren, zei hij vanmorgen op Radio 1. Bij Bruno De Wever (broer van N-VA-voorzitter Bart De Wever) in Gent.

Zijn doctoraat handelt over het Vlaams-nationalisme na de Tweede Wereldoorlog in Limburg en hoe dat maar moeizaam van de grond kon komen. Peumans gaat zich daarbij concentreren op de houding van de katholieke zuil en hoe die steevast probeerde om de opgang van het Vlaams-nationalisme stokken in de wielen te stelen.

