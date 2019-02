De liefdeloze Valentijnsdag van 1845: de eerste koning der Belgen schiet de laatste wolf in ons land dood

Met enkele welgemikte schoten was het gebeurd: op 14 februari 1845 schiet koning Leopold I de laatste twee wolven in België dood. De uitroeiing van het dier levert de eerste koning der Belgen een heldenstatus op: de Valentijnsdag dat het einde van de wolf werd.

Leopold I hield van de jacht en had een goed schot. Tal van dieren hebben dat geweten. Tussen 1836 eb 1855 zou de koning meer dan 2.000 stuks grootwild hebben geschoten op zijn domeinen in de Ardennen en de Kempen, meldt VRT NWS op basis van privédocumenten. Zijn beroemdste klopjacht vond plaats in een bos in de buurt van Houyet. Op 14 februari 1845 -hoewel sommige bronnen spreken van 15 februari- richtte Leopold I zijn geliefde Engels geweer op een wolvenpaar. Enkele schoten later was de wolf uitgeroeid in de prille natie België.

La tombe du loup

De kranten berichtten de volgende dagen uitvoerig over het einde van de wolf in ons land. Een stap in de beschaving voor het nieuwe koninkrijk, klonk het. De wolf gold destijds immers als een grote bedreiging voor de oprukkende landbouw en de groeiende veestapel. Om het einde van de wolf te vieren werd er in de bossen tussen Custinne (Houyet) en Chevetogne een gedenksteen gelegd: “la tombe du loup.” De steen is nog altijd te bezichtigen.

Het verhaal leverde Leopold I in de Ardennen een heldenstatus op als wolvenjager. Lokale theatergroepen speelden het decennialang na.

“Geromantiseerd”

De twee laatste wolven werden opgezet en in het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen geplaatst tussen de prehistorische dieren. Zeker één van hen zit nog in de collectie van het museum. Over de tweede bestaan twijfels of het daadwerkelijk om één van de geschoten dieren door de koning gaat.

Net als andere verhalen rond koningen en historische figuren is het de vraag hoe veel er klopt van het einde van de wolf in België. Wolvenkenner Jan Loos vermoedt dat Leopold I het verhaal heeft opgeëist. “Ik betwijfel of de koning in eigen persoon achter die laatste wolf is gegaan”, zegt hij in het Radio 1-programma De wereld vandaag. “Dit verhaal lijkt mij geromantiseerd. Ik wil nog geloven dat Leopold aanwezig was op de drink achteraf.”

Het is ondertussen sowieso duidelijk dat er nog wolven in België waren na 1845. Zo werd er in Merksplas in 1868 nog een wolf gedood en in 1895 droegen de inwoners van Virton een gedode wolf door de straten.