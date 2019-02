Oud-speurder Bende van Nijvel vrijgelaten onder voorwaarden

Philippe V., één van de twee oud-speurders die waren aangehouden in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt VRT NWS. V. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een mogelijke manipulatie van het onderzoek rond de vondsten in het kanaal van Ronquières in november 1986.

De zestiger V., die nu gepensioneerd is, werd vorige maand aangehouden. Een onderzoeksrechter heeft nu bepaald dat de oud-speurder vrijgelaten mag worden onder voorwaarden.

Wapenvondst

V. maakte veertien maanden deel uit van de Delta-cel die zich destijds bezighield met het Bende-onderzoek. Hij is ook de man die in 1986 voorstelde om een nieuwe zoekactie te houden in het kanaal van Ronquières. Met groot succes: hij haalde toen de wapens boven van de overval op de Delhaize van Aalst, net als het geldkistje en de cheques.

LEES OOK.Wie is Philippe V., de ex-speurder die verdacht wordt in het onderzoek naar de Bende Van Nijvel? (N+)

Het nieuwe speurdersteam onder leiding van onderzoeksrechter Martine Michel gelooft echter dat de wapenvondst in scène gezet was. V. heeft altijd beweerd dat hij pas na het doornemen van het dossier besloot om opnieuw te gaan duiken. Vlak na de overval in Aalst op 9 november 1985 was er namelijk al eens gezocht in hetzelfde kanaal. Maar volgens V. gebeurde dat niet grondig genoeg.

Tweede oud-speurder verhoord

Eind januari werd een tweede gewezen speurder verhoord. François A. (70), een ex-rijkswachter uit Halle, zou V. ertoe aangezet hebben te duiken in het kanaal van Ronquières.