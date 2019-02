Facebook legt Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove het zwijgen op: “Als dat niet wordt rechtgezet, dien ik klacht in”

Twee privé-accounts van Dries Van Langenhove zijn verwijderd van Facebook. Volgens de lijsttrekker voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant heeft het sociale medium dat zelf gedaan. Hij ziet dat als ontoelaatbare inmenging in de verkiezingen. “Als dit niet wordt rechtgezet, zal ik klacht indienen tegen Facebook”, reageert hij, op Twitter weliswaar.

De oprichter van de extreemrechtse beweging Schild & Vrienden spreekt duidelijke taal. “Als dit niet wordt rechtgezet zal ik de machtsmisbruik van Facebook bestrijden in het parlement”, vult Van Langenhove nog aan. Zijn twee persoonlijke profielen ‘Dries Van Langenhove’ en ‘Van Langenhove Dries’ zijn immers nergens meer te bespeuren.

Foto: Eric de Mildt

Zijn politieke pagina als publiek figuur met een 400.000 volgers staat wel nog online. De politicus denkt echter dat ook dat maar een kwestie van tijd zal zijn. “De kans is groot dat ze ook deze pagina zullen verwijderen”, zegt van Langenhove. “Dat is een pagina, die gelukkig door een tiental accounts beheerd wordt.”

Waarom de Facebookpagina precies verwijderd is, is niet bekend. Zowel Van Langenhove als Facebook gaven geen commentaar. Het sociale medium kiest er soms voor om accounts te verwijderen die in strijd zijn met de gebruiksregels. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn zoals aanzetten tot haat of racisme en discriminatie.

Strenge regels

Facebook staat - net zoals Google - steeds meer onder de druk. Europa vindt immers dat de sociale media extra moeten inzetten op het voorkomen van verspreiding van verkeerde informatie tijdens de verkiezingen. Facebook ondertekende in 2018 dan ook gedragscode waarin ze aangaven dat ze zich zouden engageren om zogenaamd “fake news” tegen te gaan.

Zuckerberg zelf liet eerder al weten dat hij kunstmatige intelligentie ging inzetten om jouw feed op te schonen en de lokale normen en waarden meer te respecteren. Dat computersysteem gaat zo veel mogelijk inhoud analyseren en trekt aan de bel als het vermoedt dat iets niet op Facebook hoort. Daarna kijkt een team van mensen naar de melding en kunnen ze de content eventueel verwijderen.

Of er hier sprake is van een fout in de automatisatie of een gegronde inhoudelijke reden is nog niet bekend.