Job in opmars: influencer relations

“Influencer relations valt niet meer weg te denken uit onze communicatiestrategie”, vertelt Evelyne Raymakers, die bij Lidl instaat voor de relaties met influencers. De doorbraak van sociale media, en met name Instagram, speelt in deze opmars een belangrijke rol. “Vandaag heeft iedereen een stem.”

Ook in communicatie zijn er de laatste jaren nieuwe jobs aan de oppervlakte gekomen. Een goed voorbeeld is de job van Evelyne Raymakers, afkomstig uit Roosdaal in Vlaams-Brabant. Zij werkt bij Lidl als senior consultant PR & events. “Ik zorg onder meer mee voor de organisatie van PR-evenementen. En daarnaast sta ik in voor de influencer relaties, een steeds belangrijker wordend onderdeel naast de klassieke communicatiekanalen.”

Hiermee brengt Evelyne via diverse media, en dus ook via influencers, het groeiende aanbod van de retailer onder de aandacht. “Toen ik hier vijf jaar geleden begon, stond het fenomeen eerder in zijn kinderschoenen.”

Bekende Vlamingen

Daarvoor werkte Evelyne als press & communication manager bij Franco Dragone Entertainment Group, bekend van Cirque du Soleil. “Dat was eerder de klassieke communicatie”, stelt ze. “In die zin is mijn huidige job, die ik al vijf jaar doe, een pak diverser. En zeker zo boeiend.”

De job van Evelyne bestaat vooral in het leggen van externe relaties, en daar horen dus ook zogenaamde influencers bij. Bij influencers denken veel mensen meteen aan foto’s van hippe BV’s of fashion bloggers, maar volgens haar gaat het veel breder: “Het hoeft niet per se om bekende Vlamingen of bloggers te gaan, het kunnen ook gewoon onze klanten zijn.”

Enthousiasmeren

Voor een stuk bestaat Evelynes taak erin om mensen en influencers te enthousiasmeren en te motiveren om – bijvoorbeeld – hun producten te gebruiken en dat ook te tonen. Lidl betaalt doorgaans niet voor dergelijke boodschappen. “Elk bedrijf gaat hier op zijn manier mee om”, klinkt het diplomatisch. “In elk geval staat authenticiteit voor ons hierbij voorop. En we willen een echte langetermijnrelatie uitbouwen met onze partners.”

Al zijn er gelijkenissen, toch mag je influencer relaties niet verwarren met persrelaties. Naast Evelyne heeft Lidl bijvoorbeeld ook nog een ‘klassieke’ woordvoerder voor perscontacten.

