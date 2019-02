“Wil u even onze petitie tekenen?”: politie waarschuwt voor nieuwe tactiek van zakkenrollers

Of het nu om een petitie over vluchtelingen of mishandelde dieren gaat, steun aan een ngo of een enquête over vrijetijdsbesteding, wees altijd op je hoede. Dat zegt de politie die waarschuwt voor zakkenrollers die van één enkel moment van afleiding gebruikmaken om je te bestelen. In de eerst zes maanden van vorig jaar werden gemiddeld 66 mensen per dag het slachtoffer.

Voor alle duidelijkheid, vaak gaat het om studenten die een centje willen bijverdienen en je met de beste bedoelingen een enquête of vraag tot financiële steun aan Unicef of het Rode Kruis onder de neus duwen op straat. Toch krijgt de politie, vooral in steden, ook meer en meer klachten van mensen die een petitie tekenen of een enquête invullen en nadien merken dat ze bestolen werden.

“Als iemand je op straat aanspreekt om een petitie te tekenen of geld vraagt voor een goed doel, wees dan extra alert, het is soms een oplichter of een zakkenroller zijn die je waardevolle dingen afhandig wil maken. Wees dus op je hoede als men beroep doet op je vrijgevigheid”, waarschuwt de politie van de zone Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere op haar website.

De daders slaan meestal toe op drukke plaatsen zoals winkelstraten en stations. Het Brusselse Zuidstation bijvoorbeeld wordt al maanden getroffen door een heuse plaag van zakkenrollers.

En ook uit cijfers van de federale politie blijkt dat het om een groeiend probleem gaat. In 2017 werden 23.667 klachten ingediend door mensen die het slachtoffer werden van zakkenrollers. In de eerste zes maanden van 2018 waren dat er 12.057 of gemiddeld 66 per dag.

Secunews.be, een platform voor en door professionals uit de veiligheidssector, geeft volgende tips wanneer u extra alert moet zijn:

Petitie voor goed doel

De meest voorkopende truc is dat een persoon je aanspreekt en vraagt om een petitie te tekenen. Hij of zij dringt erg aan want het gaat om een goed doel: vluchtelingen redden, steun aan een ngo, een ziek kind financieel steunen of achtergelaten dieren helpen. Vaak met de beste bedoelingen, maar niet altijd. Wees dus zeker alert!

Valse handicap

Soms zie je jonge meisjes in groep rondhangen die beweren doofstom te zijn. Ze zijn erg opdringerig en volgen je, of ze versperren je de weg. Soms vraagt een persoon alleen, of vergezeld van een kind, geld voor medicamenten of medische zorgen. Hij of zij kan zelfs agressief uit de hoek komen als je weigert.

Valse enquête

Een persoon stelt je onder het voorwendsel van een enquête of onderzoek een aantal vragen. Hij of zij komt erg dicht bij jou staan om je antwoorden goed te horen. Maar als deze persoon is verdwenen, ben je waarschijnlijk je gsm of een ander waardevol voorwerp kwijt.

Valse verkopers

Een persoon houdt je op straat tegen om wafels of een andere kleinigheid te verkopen, bijvoorbeeld ten voordele van verlaten kinderen of een dierenasiel. Ofwel moeten de goederen op voorhand worden betaald en worden ze nooit thuis geleverd, ofwel is de prijs buitensporig hoog. De vereniging die hiervoor wordt genoemd (als die al echt bestaat), ziet het geld in elk geval nooit.

Wees alert en wantrouwig

Secunews.be geeft volgende tips voor wie er mee te maken krijgt:

• Wees principieel wantrouwig in elke bijzondere situatie, houd je handtas dicht tegen het lichaam en houd ook de rest van je bagage nauwlettend in het oog.

• Als men je gewoon geld vraagt, kan je het gesprek best zo snel mogelijk beëindigen.

• Als het om een NGO gaat, kan je de vertegenwoordigers ervan gemakkelijk herkennen aan hun T-shirt en hun logo. Meestal dragen ze een gepersonaliseerde badge. Zij zullen je trouwens nooit cash geld vragen. Weiger dus elke dialoog en geef zeker geen geld als dat wel het geval is.

• Let dubbel op als de petitie niet in het Nederlands is opgesteld. Een bonafide organisatie heeft geen enkele reden om een petitie in Vlaanderen in een andere taal op te stellen.

• Verwittig bij twijfel de politie. Als het gaat om mensen die beweren een bekende NGO te vertegenwoordigen, verwittig die organisatie dan. Zij zullen het appreciëren omdat ze zo hun reputatie hoog kunnen houden.

• Blijf in elk geval op je hoede. Tijdens het gesprek bestaat de kans dat een medeplichtige van de afleiding gebruikmaakt om u te bestelen.

Vaak niet gewenst

In nogal wat steden storen winkeliers zich aan de aanwezigheid van ronselaars. Of ze nu petities aanbieden ter ondertekening of zaken willen verkopen op straat. Zo moeten ze in Oostende verplicht een vergunning aanvragen. Ook als het om Greenpeace, het Rode Kruis of andere erkende organisaties gaat. In andere winkelstraten, zoals op de Meir of in de Brusselse Nieuwstraat worden ze vaak verjaagd als ze voor de deur van grote winkelketens staan.