Manchester United en Alex Ferguson rouwen om jeugdcoach die ‘class of ‘92’ begeleidde: “Een van de beste trainers van onze tijd”

Eric Harrison, voormalig jeugdcoach bij Manchester United en de man achter de legendarische ‘class of ‘92’, is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen de Red Devils donderdag op hun website.

Harrison kwam in 1981 bij ManU als jeugdtrainer binnen. Hij schopte het onder het bewind van Alex Ferguson, die de club in 1986 vervoegde, tot hoofd opleidingen. Onder zijn hoede won United in 1992 en 1995 de prestigieuze FA Youth Cup. Heel wat spelers uit die ploeg zouden later vedetten worden in het eerste elftal van de Mancunians. Onder meer Gary en Phil Neville, David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs en Paul Scholes werden onder Harrison klaargestoomd voor het grote werk. In 1999 wonnen zij de treble (Premier League, FA Cup en Champions League).

“We zijn onze mentor kwijt, onze coach en de man die ons gevormd heeft”, reageerde Gary Neville op het overlijden van Harrison, die al enkele jaren aan dementie leed. “Hij leerde ons hoe te spelen, nooit op te geven, hoe belangrijk het was je individuele gevechten te winnen en wat er nodig was om voor Manchester United te spelen. Eric, we zijn je alles verschuldigd.”

“Een leraar”

Alex Ferguson omschrijft Harrison als “een van de beste trainers van onze tijd”. “Toen ik manager werd, had ik het geluk om Eric in mijn staf te hebben als hoofd jeugdopleidingen. Ik kon zo van nabij zijn werk volgen, niet alleen bij de Klas van ‘92 maar met alle jonge spelers. Hij gaf die jongeren meer karakter en vastberadenheid en maakte hen klaar voor de toekomst. Hij was een leraar, toonde jongeren de weg en hij deed dat door hard te werken en met veel zelfopoffering.”

In totaal werkte Harrison 27 jaar voor Manchester United. In december 2017 werd hij opgenomen in de Orde van het Britse Rijk.

We are extremely saddened to report that our former youth coach Eric Harrison passed away last night. Our thoughts and prayers go out to Eric's family and friends at this sad and difficult time. pic.twitter.com/vS94a8MKxr — Manchester United (@ManUtd) 14 februari 2019

Sir Alex Ferguson pays tribute to Eric Harrison:

“Eric's contribution to football and not just at Manchester United was incredible. When I came as manager I was lucky enough to have Eric on the staff as head of youth development.” pic.twitter.com/sGBzRxMmtO — Manchester United (@ManUtd) 14 februari 2019