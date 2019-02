Ondernemer Christian Leysen (65) is ‘wit’ konijn van Open VLD in Antwerpen

Antwerpen - De zoektocht van Open VLD naar een wit konijn leverde een oudgediende op: ondernemer Christian Leysen (65) neemt de plaats in van Philippe De Backer als Antwerps lijsttrekker voor de Kamer.

Christian Leysen trekt bij de komende verkiezingen de federale lijst voor Open VLD in de provincie Antwerpen. Voorzitter Gwendolyn Rutten was lange tijd op zoek naar een wit konijn voor die plek, bij voorkeur een vrouw. Open VLD wilde immers evenveel mannelijke als vrouwelijke lijsttrekkers. Maar nadat die niet gevonden werd, haakte ook huidig federaal minister Philippe De Backer af.

Van alle lijsttrekkers bij de grote partijen bleef zo enkel de naam van de Antwerpse liberale lijsttrekker voor de Kamer oningevuld. Na drie weken wikken en wegen kwam dus uiteindelijk Christian Leysen uit de bus.

Daarmee trekt Open VLD met een oudgediende ten strijde. De 65-jarige Leysen was zijn hele leven ondernemer en zat tussen 2000 en 2003 in de Antwerpse gemeenteraad voor de liberalen. Momenteel is hij voor de partij lid van de raad van bestuur van de VRT.