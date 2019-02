België moest van Europa 700 miljoen euro terugvorderen van multinationals maar krijgt nu gelijk van Europese rechters. Wat nu?

Het Gerecht van de Europese Unie heeft het besluit van de Europese Commissie over de Belgische ‘overwinstrulings’ vernietigd. Volgens de rechters besloot de Commissie ten onrechte dat de Belgische belastingregeling voor multinationals ongeoorloofde staatssteun was. Intussen betaalden 36 bedrijven zo’n 700 miljoen euro terug, zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld).

De regering Verhofstadt besliste in 2005 om internationale bedrijven een gunstig belastingtarief (vennootsbelasting) toe te kennen in de hoop meer bedrijven naar ons land te halen en dus ook meer jobs te kunnen creëren.

Door die (wettelijke) belastingafspraak moesten ze hier geen belasting betalen op het internationale deel van hun winst. Daardoor bleef in totaal 2,068 miljard euro winst onbelast – waardoor de schatkist in principe 700 miljoen euro aan belastingen misliep.

Maar verschillende lidstaten en Europees commissaris voor Mededinging de Deense Margrethe Vestager protesteerden tegen wat zij ‘staatssteun’ noemden en de Europese Commissie veroordeelde ons land drie jaar geleden.

België werd verplicht om zowat 700 miljoen euro terug te vorderen van 36 bedrijven. Het gaat onder meer om AB InBev, Atlas Copco en Pfizer.

Beroep mogelijk

“Dat is intussen gebeurd”, zei minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) in De Ochtend op Radio 1.

Maar België trok wel naar de Europese Hof van Justitie in Luxemburg om de beslissing te vernietigen. Ons land krijgt nu ook gelijk. Het gerecht vindt dat de Commissie foutief heeft geoordeeld dat het systeem staatssteun betrof en vernietigt de beslissing van de Commissie.

“Dat geld staat nu nog geblokkeerd omdat we de beslissing van vandaag moesten afwachten. Wat er nu mee gebeurt, zullen we moeten bekijken”, zegt minister De Croo.

Geen verrassing

Dat het Europees Hof van Justitie de Europese Commissie terugfluit over de Belgische overwinstrulings, is geen complete verrassing voor voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). “We wisten dat de argumentatie van de Europese Commissie zwak was”, zegt hij aan Belga. Toch mag de uitspraak van het Hof van Justitie volgens Van Overtveldt niet begrepen worden als een signaal om dergelijke mechanismen opnieuw in te voeren. “Dat is ook niet nodig omwille van de verlaging van de vennootschapsbelasting die intussen is doorgevoerd”, klinkt het.

Van Overtveldt wijst er op dat het systeem dateert van voor de verlaging van de vennootschapsbelasting. Toen werden dergelijke mechanismen op poten gezet om bedrijven te laten ontsnappen aan het hoge nominale tarief in de vennootschapsbelastingen. Maar intussen is dat tarief fors verlaagd. Net daarom mag de uitspraak van het Hof van Justitie volgens Van Overtveldt niet gezien worden als “een aansporing om dat soort systemen en mechanismen op te vissen”. “Het kan niet de bedoeling zijn dat we opnieuw de rode loper uitrollen voor allerhande systemen. Dat is ook niet nodig”, aldus Van Overtveldt.

Volgens Van Overtveldt zou het inmiddels teruggevorderde geld op een soort geblokkeerde rekening staan. Voor de begroting zou de beslissing een eenmalige meevaller kunnen omvormen tot een eenmalige tegenvaller. “Maar het zal geen structurele impact hebben op de begroting”, aldus Van Overtveldt.

De Commissie kan wel nog in beroep gaan tegen de uitspraak.