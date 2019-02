Opnieuw duizenden klimaatspijbelaars op de been: voor de eerste keer lopen ook studenten mee: “Nationale dynamiek die in gang is gezet”

Brussel - De klimaatspijbelaars van Youth for Climate worden donderdag in Brussel voor het eerst vergezeld door studenten van universiteiten en hogescholen. Net zoals de scholieren willen de zogeheten Students for Climate iedere week de straat op. “Dit is echt een nationale dynamiek die in gang is gezet, over de taalgrenzen heen.” In totaal zijn er 11.000 deelnemers op de been gebracht.

Voor de zesde donderdag op rij gaan de klimaatspijbelaars de straat op voor een beter klimaatbeleid. Opnieuw dient Brussel als het toneel van de mars. Op de Koning Albert II-laan, het startpunt voor de zesde mars van “spijbelen voor het klimaat”, was rond 10.45 uur al heel wat volk aanwezig.

Voor het eerst hebben ook studenten meegeholpen een mars op poten te zetten. “Bij de eerste scholierenmars voelde je meteen dat het ook bij de studenten enorm leefde,” stelt Laura Cools, rechtenstudente en studentenvertegenwoordiger bij Youth for Climate tegen Bruzz. “Toen zaten de examens nog in de weg, maar vandaag slagen we er eindelijk in om iedereen effectief in Brussel te krijgen.”

Het resultaat is de beweging Students for Climate. “Indrukwekkend hoe snel het allemaal gegroeid is. Na amper een paar weken hebben we al 16 lokale comités, een in elke studentenstad in het land, plus nog twee in Eindhoven en Maastricht. Dit is echt een nationale dynamiek die in gang is gezet, over de taalgrenzen heen”, zegt oprichter Bakou Mertens

De organisatoren verwachten een grote opkomst. Mertens schat dat de ULB alleen al met 5.000 studenten vertegenwoordigd is. In totaal zijn er 11.000 deelnemers op de been gebracht. Boegbeeld van Youth for Climate Anuna De Wever benadrukt echter dat zoveel mogelijk betogers op de been brengen niet het hoogste doel is. Het belangrijkste is dat alle lagen van de bevolking meedoen. “We moeten niet elke keer met 30.000 zijn, maar we moeten wel de druk blijven opvoeren”, zei ze.

Van de pot gerukt

“Het is van de pot gerukt dat ons protest gekaapt wordt door radicaal links. Het is normaal dat er veel linkse mensen bij zitten, want zij geven om het milieu. Maar dit is het meest globale onderwerp ooit dus het maakt niet uit of je rechts, liberaal of conservatief bent”, aldus De Wever nog. “Gisteren heb ik een gesprek gehad met de nieuwe Vlaamse minister Koen Van den Heuvel en daar was ik heel tevreden over. Ik zag bij hem dezelfde frustratie als bij mij en hij begrijpt dat de situatie urgent is.”

Grootouders voor het Klimaat

De scholieren en studenten worden ook gesteund door senioren. Zoals elke week zijn de Grootouders voor het Klimaat present en daartussen staat ook oma van vijf en ex-politica Mieke Vogels “De politici moeten wakker geschud worden, want er is kog geen ‘sense of urgency’. De jongeren schoppen tegen het geweten van de ouderen en de politici en daar wil ik aan meedoen. De politici kunnen niet zeggen dat er geen draagvlak is. Dat moet je als politici zelf creëren”, zegt Vogels.

