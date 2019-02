Antwerpse politie rolt “Bende van Horen, Zien en Zwijgen” op: tieners die op drugscocktails overvallen pleegden

Antwerpen -

De Antwerpse politie heeft een jongerenbende ontmaskerd waarvan ook uit minderjarigen deel uitmaakten. De jongeren pleegden op brutale wijze verschillende overvallen en geweldsdelicten. De feiten speelden zich hoofdzakelijk in Antwerpen af, maar de bende was volgens de politie ook actief in Boom en Stabroek. De negen betrokkenen werden ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter of geplaatst door de jeugdrechter.