Wegpiraat maakt automobilist op allerlei manieren het leven zuur op E429: “Hij bleef zeker tien minuten bumperkleven”

Op de E429 richting Halle heeft een roekeloze bestuurder een tijdlang voor opschudding gezorgd. Op dashcambeelden valt te zien hoe de automobilist eerst voor een andere wagen invoegt op de linkerrijstrook. De eigenaar van de dashcam reageert even door te claxonneren, maar daar was hij niet mee gediend. Zo ging de wegpiraat plots in de remmen, gelukkig zonder erg. Ook iets gefilmd op de weg? Mail de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.