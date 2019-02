Vermiste ULB-studente dood aangetroffen op campus

Brussel - Een 18-jarige ULB-studente die woensdag als vermist was opgegeven, is afgelopen nacht dood aangetroffen op de ULB-campus Solbosch in Elsene. Dat meldt het Brusselse parket. Volgens de eerste vaststellingen is het overlijden niet te wijten aan de tussenkomst van een derde maar zou het gaan om ongeval. “Vermoedelijk maakte het meisje een ongelukkige val”, aldus het parket.

Het meisje had dinsdagavond een feestje bijgewoond op de campus Solbosch in Elsene en was daar op woensdagochtend rond 01.30 uur voor het laatst gezien. Woensdag in de loop van de dag gaf haar moeder haar als vermist op, waarna en zoekactie werd georganiseerd.

“Bij het uitkammen van de campus Solbosch van de ULB heeft het team van de Cel Vermiste Personen van de federale politie omstreeks 01.00 uur het levenloze lichaam van het meisje gevonden”, zegt parketwoordvoerder Gilles Dejemeppe.

“De procureur des Konings en een wetsdokter zijn ter plaatse gegaan. Volgens de eerste vaststellingen is het overlijden niet het gevolg van de tussenkomst van een derde. Er wordt vermoed dat het om een ongeval gaat.”

Vrijdag wordt nog een autopsie uitgevoerd om de exacte doodsoorzaak te bepalen, aldus nog de woordvoerder.