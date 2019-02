Nederland in de ban van bizar proces rond “poepveger”: man smeerde uitwerpselen in gezicht van meerdere vrouwen in stadspark

Onze noorderburen zijn in de ban een bizar proces. De 42-jarige Gonzalo B. staat donderdag voor de rechter vanwege een reeks “smerige mishandelingen”. B. wordt ervan verdacht vijf meisjes en vrouwen uitwerpselen in het gezicht te hebben gesmeerd in het Vondelpark, één van de grootste groene zones in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.

De vrouwen wisten niet wat ze meemaakten, toen ze in 2017 en 2018 in het Vondelpark plots mishandeld en besmeurd werden. De eerste vrouw was ‘s ochtends vroeg aan het hardlopen, toen zij werd besmeurd. De twee vrouwen erna zaten op de fiets: de ene vroeg in de ochtend, de ander laat in de avond. De eerste krijgt zelfs uitwerpselen in haar mond. De tweede zit helemaal onder. Zelfs een meisje van veertien werd in oktober 2017 van achter belaagd, tegen de grond gewerkt en kreeg vervolgens uitwerpselen in haar gezicht. Het meisje was toen al het vierde slachtoffer.

Er heerste onrust onder de Amsterdammers, waardoor de politie genoodzaakt was te melden dat de geheimzinnige “stinkende substantie” niet gevaarlijk was. Aanvankelijk wilde de politie die informatie niet prijsgeven, omdat het belangrijke daderinformatie was die gebruikt werd bij de opsporing van de man. Sinds de verdachte is opgepakt, wordt er niet langer geheimzinnig gedaan over wat het was. Het bleek om zijn eigen stoelgang te gaan.

Bizar proces

B. staat nu terecht vor het bizarre vergrijp bij vijf vrouwen. Bovendien liet hij ook een keer zijn geslachtsdelen zien en zou hij zich publiekelijk hebben gemasturbeerd. Al beweert de beklaagde in alle talen dat hij onschuldig is. “Ik heb het niet gedaan”, zei hij dan ook donderdag in de rechtbank, waarna hij zich op zijn zwijgrecht beriep en snikkend de andere vragen beantwoordde.

Hij geeft wel toe dat hij drie keer een grote boodschap heeft gedaan voor een huis in Almere, vlakbij zijn moeder thuis, omdat hij het moeilijk had. Zijn vrouw wilde scheiden, zijn moeder lag op sterven. “Het was een uiting”, zei hij tegen de rechter. De stoelgang verstopte de man, die een opleiding tot politieman volgde maar niet slaagde, in de brievenbus van een buurtbewoner.

De slachtoffers voelen zich allen beledigd en vernederd en vragen een schadevergoeding. Het verdict van de rechters zal later vallen, op 28 februari.