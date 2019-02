Tien jaar geëist tegen illegaal die ex-vriendin neerstak in Torhoutse bakkerij: “Hij spuwde op haar terwijl ze doodbloedde”

Torhout - “Zelfs dieren in een slachthuis worden respectvoller behandeld. Hij spuwde op haar toen ze op de grond lag dood te bloeden”, zei Rik Demeyer, advocaat van slachtoffer Melissa Rogiers, vanmorgen in de rechtbank. Zijn cliënte werd door haar vriend neergestoken in de bakkerij waar ze werkte.

Het Openbaar Ministerie eist tien jaar effectieve celstraf voor een 27-jarige illegaal die zijn vriendin acht messteken toediende in een Torhoutse bakkerij. Slachtoffer Melissa Rogiers (34), die op dat moment als gerant aan het werk was, sleepte zich bloedend naar buiten, waar ze in de gietende regen ineenzakte. Toen de politie arriveerde, was dader Karem F. een sigaret aan het roken en spuwde hij op zijn slachtoffer terwijl ze lag dood te bloeden.

Melissa Rogiers en Tunesiër Karem F. leerden elkaar in het voorjaar van 2018 kennen in het Gentse. De 34-jarige moeder van een 3-jarig dochtertje viel als een blok voor de zuiderse charmes van de mooiprater en nam hem vrij snel in huis. Ze woonde in de Torhoutse Oostendestraat boven bakkerij Devriendt, waar zij als gerant aan de slag was. Maar al snel kwam de ware aard van F. boven. “Hij was ziekelijk jaloers, wat geregeld tot hoogoplopende ruzies leidde”, stelde advocaat Rik Demeyer vanochtend in de Brugse strafrechtbank. “Hij eiste dat ze haar Facebook-profiel afsloot en zonderde haar af van haar vrienden en familie.”

Uitkleden onder dwang

Enkele dagen voor de mesaanval had Melissa nog brood besteld met een blauw oog dat ze had opgelopen door een vuistslag van F. De avond voor de feiten had hij de vrouw ook zwaar vernederd. “Onder bedreiging van een mes moest Melissa haar kleren uitdoen en naakt in de zetel gaan zitten”, vervolgde Demeyer. “Mijn cliënte besliste toen om definitief een punt te zetten achter de relatie.” Dat was duidelijk niet naar de zin van F., die in de keuken een mes nam en Melissa als een razende te lijf ging. Melissa viel, waarop F. de weerloze vrouw een achttal keer stak en daarbij haar nieren, longen en lever raakte. Ook haar armen werden meerdere keren getroffen. “Hij schopte haar op het hoofd en zei dat ze aan het sterven was. Haar dochtertje zag alles gebeuren”, aldus Demeyer.

Geld storten op gevangenisrekening

Na de feiten bleef F. ter plaatse. Hij weigerde Melissa af te dekken met een doek, waarop een buurvrouw er een ging halen. Sterker nog: de man stak een sigaretje op en spuwde nog eens op Melissa, die hevig bloedend op de grond lag. Vervolgens liet hij zich gewillig inrekenen. “Het was de ultieme vernedering. Zelfs dieren in een slachthuis worden respectvoller behandeld”, zuchtte Demeyer. Door een zware bloedophoping in haar buik verkeerde Melissa in levensgevaar en moest ze een spoedoperatie ondergaan. Als bij wonder overleefde ze de gruwel. Volgens Demeyer toont F. geen enkel berouw. “Integendeel, met een gsm bestookte hij haar vanuit zijn cel met 40 à 50 oproepen per dag”, ging Demeyer verder. “Hij schreef haar ook tal van brieven waarin hij haar vroeg om haar klacht in te trekken. Hij wou zelfs dat ze geld stortte op zijn gevangenisrekening.”

Bang voor confrontatie

Melissa Rogiers kwam deze ochtend niet opdagen voor het proces omdat ze volgens haar raadsman de confrontatie met haar ex niet aandurft. Ze is nog steeds arbeidsongeschikt en zal blijvende esthetische schade overhouden. Haar raadsman vroeg een voorlopige schadevergoeding. Ook voor het dochtertje en de ouders van Melissa vroeg Demeyer een morele schadevergoeding. Het Openbaar Ministerie vorderde wegens poging tot doodslag tien jaar effectieve celstraf voor F., die als illegaal meerdere aliassen hanteert - Melissa kende zelfs zijn echte naam niet - en bij de politie bekendstaat voor drugs- en geweldfeiten.

Hoewel hij zijn slachtoffer acht keer stak, was F. volgens de verdediging niet van plan om Melissa te doden. “Mijn cliënt kreeg zelf soms slaag van het slachtoffer en was haar zware druggebruik beu”, pleitte advocaat Joris Van Maele. “Ze hadden elkaar leren kennen in het drugsmilieu en de bakkerij was een oord van verderf aan het worden. Op 9 februari werd hij door haar gebeten en gekrabd. Ze had hem ook met een mes aan de pols verwond. Hij pleegde vervolgens de feiten in een vlaag van totale zinsverbijstering. Hij heeft disproportioneel gereageerd, maar wou haar niet dood.”

Karem F. kreeg als laatste het woord van de rechter. “Zij heeft als eerste het mes genomen en mij bedreigd”, verklaarde hij. Waarom hij haar dan neerstak? “Ik was mezelf niet meer. Het was nooit mijn bedoeling om haar zo zwaar toe te takelen.” Joris Van Maele vroeg dan om de feiten te herkwalificeren van poging doodslag naar opzettelijke slagen en verwondingen. “Tien jaar cel is veel te zwaar”, besloot hij. Uitspraak op 14 maart.

Arne Franck