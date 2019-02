Parket vraagt zes maanden cel voor “racistische” neuzenverkoper

Gent - Neuzekesverkoper Carl Demeestere en Younes Benzaza kruisten donderdagochtend de degens in de correctionele rechtbank. Demeestere wordt door het parket vervolgd voor “aanzetten tot haat” via de antiracismewet, nadat in een video een resem racistische uitspraken over zijn concurrent Benzaza opdoken.

Beide heren zijn al jaren verwikkeld in de befaamde ‘neuzekesoorlog’, waarbij ze elkaar met de regelmaat van de klok elkaar de loef afsteken en klanten trachten in te pikken. Carl Demeestere ging in november 2017 echter zwaar over de schreef. In een vlog van twee toeristen bestempelde hij zijn concurrent als “een beest” en “een stuk stront op twee voeten dat beter in zijn eigen land zou blijven”. De video ging de wereld rond, met een klacht tegen Demeestere tot gevolg.

“Mijn cliënt Younes Benzaza diende inderdaad klacht in met burgerlijke partijstelling”, klonk het donderdagochtend in de rechtbank. “Dit is al jaren aan de gang, maar nu was het gefilmd. Meneer Benzaza werd constant beschimpt, en Demeestere kon het niet laten dingen te zeggen als ‘heeft iedereen zijn portemonnee in de gaten die bij die Algerijn staat?’.” Volgens de advocaat zegt het filmpje genoeg: “Dit is geen zattemanspraat op café, dit is een duidelijke vorm racisme en aanzetten tot haar, het is genoeg geweest.”

Half jaar cel

Het parket volgde die stelling, en wees Demeestere erop dat een van de vloggers geshockeerd was door zijn uitspraken. “Maar u stopte niet, u deed er nog een schepje bovenop”, klonk het. “Gezien uw strafblad van zes volle pagina’s (30 veroordeling in totaal, nvdr.) vraag ik zes maanden cel, eventueel met uitstel.”

Demeestere zelf gaf zijn fout toe, en excuseerde zich nogmaals bij Younes en de rechter. “Dit kadert in jarenlange pesterijen, in een vlaag van woede heb ik die dingen gezegd. Dat is strafbaar en was meer dan fout, dat besef ik.”

LEES OOK: Neuzekesoorlog na meer dan 8 jaar in rechtbank beslecht: “Ik wilde dit op een normale manier afhandelen, maar dat gaat blijkbaar niet”

De rechter, die het filmpje zelf ook onder ogen kreeg, kon maar moeilijk geloven dat het om een vlaag van woede ging. “U was kalm en beredeneerd, en u wordt vervolgd voor heel wat andere uitspraken ook. Kom me niet vertellen dat u al die keren in een korte vlaag van woede verkeerde.”

Op de vraag van de rechter of Demeestere bereid is een cursus ‘impulsbeheersing’ te volgen als een zijn voorwaarden, ging Demeestere in. Ook een contactverbod behoort mogelijk tot de voorwaarden om geen effectieve celstraf te krijgen. Op 14 maart volgt het vonnis.

Younes Benzaza is slachtoffer in deze zaak. “Dit duurde drie jaar, het moest stoppen.” Foto: DVH

“Ambassadeur van Gent”

Younes Benzaza, die burgerlijke partij is in de zaak, vroeg een schadevergoeding van 2.500 euro voor de morele impact en de rompslomp die verbonden is aan de rechtszaak. “Ik probeer als verkoper van de neuzen een ambassadeur te zijn voor Gent, die als multiculturele stad open staat voor iedereen”, klonk het. “Maar ik ben jarenlang beschimpt en uitgemaakt voor van alles en nog wat, en zo wil ik niet door het leven gaan. Ik distantieer me volledig van Demeestere, met zo iemand wil ik niets te maken hebben. Maar het moest stoppen, want dit straalt ook af op het imago van Gent en de neuzekes in het algemeen.”

