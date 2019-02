“Pino wat doet u nu?”: Campagne met Brexitmuppet van Nederlandse overheid gaat viraal

BRUSSEL - Een ludieke campagne van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken met in de hoofdrol een blauwe “Brexitmuppet” is een hit op internet. Bedoeling van de campagne is om Nederlandse ondernemers te waarschuwen voor de gevolgen van de Brexit, maar de campagne mist ook buiten de landsgrenzen zijn effect niet. Journalisten uit binnen- en buitenland kunnen hun lol niet op.

“Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit...of ligt”, adviseert de Nederlandse minister Stef Blok op Twitter. Op de foto bij het bericht ligt de “Brexitmuppet”, zoals hij op Twitter is gedoopt, op een bureau. Achter het bureau de minister, met een verbaasde blik en zijn armen in de lucht.

“Oh mijn god, de Nederlandse regering heeft eindelijk zijn brexitmuppet onthuld”, twittert Danny Kemp van persbureau AFP. “De muppet is die blauwe...de andere kerel is minister van Buitenlandse Zaken.” Ook collega-minister en vicepremier Hugo de Jonge maakt zich vrolijk: “Stef? Geef even een teken van leven zodat we zeker weten dat het goed is afgelopen! (wie van de collega’s zit eigenlijk in het pak? )”, klinkt het schertsend.

Weer een ander geeft een draai aan een klassieke zin uit de serie Flodder. “Maar Pino wat doet u nu?

Brexitloket

Met de campagne wil de regering in Nederland het Brexitloket onder de aandacht brengen. Niets beter om een boodschap aan de man te brengen dan een vleugje humor, dacht de bevoegde minister, en hij lijkt gelijk te krijgen. Op donderdag deden zo’n 1.600 mensen op Brexitloket.nl een zogenoemde Brexitscan. Aan de hand van een aantal vragen krijgen ondernemers dan te horen wat de impact voor hun bedrijf zal zijn. Ter vergelijking: sinds het loket vorig jaar maart openging, deden gemiddeld 186 mensen per dag een Brexitscan.