The Scabs-gitarist Willy Willy overleden na een leven vol rock-’n-roll

De leadgitarist van The Scabs, Willy Willy, is overleden. Hij vocht al een tijd tegen kanker.

Twee weken geleden, tijdens de uitreiking van de MIA’s, kregen The Scabs een Lifetime Achievement Award. Een mooie bekroning van hun 40-jarige carrière. Maar ook een emotioneel moment voor gitarist Willy Willy, die tegen kanker vocht en er toen al erg verzwakt uitzag.

Toch bleef hij tot het laatste vechten en wilde hij niet toegeven aan de ziekte. In het voorjaar van 2019 planden The Scabs van Guy Swinnen nog een 35-tal concerten in Vlaanderen, en daarnaast bracht Willy Willy een derde plaat uit met zijn Voodoo Band en hoopte deze zomer op festivals te spelen.

“Ik wil binnenkort niet overal gaan op­draven als spreekbuis voor mensen met kanker. Niet dat ik bekende mensen die dat wel doen veroordeel, maar in mijn geval is het: let the ­music do the ­talking”, zei hij over zijn ziekte.

Willy Lambregt, geboren in 1959, stopte op 16-jarige leeftijd met school om zich aan zijn grote passie te wijden: rock-’n-roll. Hij werkte een tijd in een vleesfabriek. Aan zijn legerdienst hield hij een levenslange afkeer van autoriteit over. Net als zijn grote voorbeelden van The Sex Pistols.

In 1983 vroeg Marcel Vanthilt hem als gitarist bij Arbeid Adelt!, als vervanger van Luc Van Acker. Daar ontmoette hij backingvocaliste Dani Klein. In 1985 werd hij door The Scabs als gastgistarist tijdens het EBU-festival in Helsinki gevraagd. Hun optreden kreeg laaiende kritieken en ze vroegen hem te blijven.

Met Dani Klein begon hij nadien met Vaya Con Dios en scoorde een aantal grote hits. Maar The Scabs waren zijn groep en dus stapte hij uit Vaya Con Dios.

In 1994 besloten The Scabs om hem te vervangen door Tjenne Berghmans. Willy Willy stapte op. Maar in 2009 keerde hij terug en combineerde de groep rond Guy Swinnen met zijn eigen Voodoo Band.

De kanker had hem zwaar getekend. Meer dan het zware leven dat hij altijd had geleefd. Als pure rock-’n-roller.

De uitvaart zal plaatsvinden op woensdag 20 februari om 14 uur in het crematorium Siesegem, Merestraat 169 te Aalst, en is toegankelijk voor het publiek.