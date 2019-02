Poetsvrouw steekt woning in brand om diefstal te maskeren: “We hebben langer elders gewoond, dan dat zij in de gevangenis heeft gezeten”

Mechelen - Een 49-jarige poetsvrouw is donderdag voor de Mechelse correctionele rechtbank verschenen op beschuldiging van diefstal en opzettelijke brandstichting. Ze stal enkele tablets, een laptop en wat persoonlijke documenten uit het huis van een klant en wilde die diefstal maskeren met een brand. De vrouw zegt dat de feiten er kwamen door een medicijnenverslaving en toont weinig schuldinzicht. Het getroffen gezin moest zeven maanden elders wonen.

Op 23 april 2018 was er een brand in een huis aan de Hamerstraat in Mechelen. Politie en brandweer stelden enkele verdachte elementen vast en alarmeerden het parket. Zo was er geen braakschade, maar was het huis wel overhoop gehaald, werd een groot mes teruggevonden op het salontafeltje en stonden heel wat kasten open. Achteraf bleek dat er een laptop, drie tablets en wat persoonlijke documenten waren gestolen.

“Ik schaam mij heel erg”

Uit het onderzoek bleek dat de poetsvrouw de laatste was die in het huis aanwezig was. Bij een huiszoeking werden de gestolen elektronica aangetroffen. De dame werd eerder ook al verdacht van verschillende diefstallen bij klanten maar die werden nooit bewezen. De vrouw is verslaafd aan medicatie en is enige kostwinner, nadat haar man met hartproblemen werd geconfronteerd. Zij haalt dit aan als verklaring voor haar gedrag. “Ik schaam mij heel erg, ik begrijp zelf niet hoe dit is gebeurd. Mijn gezin en huis is het belangrijkste in mijn leven, ik vind het heel erg dat ik dit van die mensen heb afgepakt.”

De eigenaar van de woning vertelt hoe moeilijk alles voor zijn gezin is geweest. “Wij zijn zeven maanden elders moeten gaan wonen, langer dan dat zij in de gevangenis heeft gezeten. Wij zijn al harder gestraft en nu wordt enkel toegegeven wat door het onderzoek bewezen werd”, zegt hij. “Brand stichten in een rijwoning kan veel ergere gevolgen hebben, er waren ook huisdieren in huis. Gelukkig is niemand gewond geraakt.”

Volgens een psychiater is de kans op herval groot. “Begeleiding is moeilijk gezien het weinige schuldinzicht, maar ik vraag toch een straf van vijf jaar met verplichte probatievoorwaarden”, aldus het parket. KBC vordert een schadevergoeding van ruim 153.000 euro voor de herstellingswerken aan het huis.

Vonnis op 14 maart.