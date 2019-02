Spoetnik Joakim Maehle: de steile klim van de Genkse raket, ooit bijna van AA Gent

Het verhaal van Joakim Maehle heeft wat weg van dat van Thomas Meunier. Nooit het toptalent in de jeugd, pas twee seizoenen geleden omgeturnd tot rechtsachter en toch kon de pas 21-jarige Deen deze winter voor 11,5 miljoen euro naar de Premier League. En net als de PSG’er had hij ook bij een andere Belgische club kunnen spelen. In dit geval: AA Gent.