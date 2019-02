Ontslag Mourinho kostte Manchester United meer dan 22 miljoen euro

Het ontslag van José Mourinho heeft Manchester United zo’n 22,3 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de ploeg publiceerde.

Mourinho werd op 18 december ontslagen, nadat resultaten uitbleven. De Portugees had nog een contract tot half 2020, maar Manchester United besloot om dat contract af te kopen. Die afkoping heeft de ploeg een smak geld gekost: 19,6 miljoen pond, ofwel 22,3 miljoen euro. Het geld was wel niet alleen voor Mourinho, want ook zijn staf (keeperstrainer, fitness coaches en analytici) werden bedankt voor bewezen diensten.

Mourinho werd opgevolgd door de Noor Ole Gunnar Soksjaer die in 12 wedstrijden 10 keer won, 1 keer gelijk speelde en 1 keer verloor (tegen PSG in de achtste finale van de Champions League).