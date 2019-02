Gouden pronkstuk van tentoonstelling blijkt waardeloos stuk metaal te zijn

Een gouden juweel uit 1559 dat sinds vijf jaar in een zwaar beveiligd Nederlands museum hangt en voor 100.000 euro verzekerd is, blijkt nog geen twintig euro waard. Experts zijn er nu achtergekomen dat het geen kunst maar kitch is.

Een topstuk uit de collectie van het Flipje en Streekmuseum in Tiel (Gelderland) is verwijderd. Op de website van het museum staat dat ze ontdekt hebben dat het om een replica gaat.

De gouden hanger in de vorm van een ram stamt niet uit 1559, zoals altijd werd aangenomen. En het juweel behoorde ook niet toe aan de Tielenaar Claes Vijgh, ooit één van de machtigste mannen van de regio.

De ridderorde van het Gulden Vlies, zoals het kunstwerk beschreven wordt in de catalogus van het musuem, is in werkelijkheid een toneelattribuut uit de jaren 50. Bijouterie du Spectacle in Parijs maakte het, zo weet Telegraaf.nl.

“Niet van puur goud, zoals altijd is gedacht, maar van messing. Dat is een legering van koper. Later is daar een laagje goudverf uit de hobbywinkel over gespoten”, vertelt directeur Alexandra van Steen van het museum ontgoocheld.

Sinds maart 2014 hangt de hanger zwaar beveiligd in het museum. Het stuk is voor 100.000 euro verzekerd. Het museum heeft de (nep)hanger ook geregeld aan andere musea uitgeleend voor tentoonstellingen.

het Gulden Vlies van Claes Vijgh uit het Flipje en Streekmuseum te Tiel is niet van goud en ook niet echt. Na maanden gedegen onderzoek heeft ArcheoCare dat vastgesteld en in Frankrijk een tweede, nagenoeg identiek exemplaar ontdekt. @Flipjemuseum @NOS pic.twitter.com/gPd1QkZyKJ — Archeocare (@archeocare) 14 februari 2019

Maar toen het kunstwerk in de loop der jaren aanslag begon te vertonen, rook kunstkenner Alexandra van Steen onraad. Ze liet het werk onderzoeken.

Restauratieatelier ArcheoCare vond, volgens De Telegraaf, dat het gewicht van de hanger te laag was om echt goud te zijn. Experts van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed brachten uiteindelijke de waarheid aan het licht.

Het museumstuk waar duizenden bezoeker zich aan vergaapt hebben, blijkt een waardeloos stuk metaal. Intussen is in Frankrijk zelfs al een tweede identiek exemplaar opgedoken.