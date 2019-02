Chelsea steekt de koppen bij elkaar na 6-0 verlies tegen Manchester City: “Er is een mentaal probleem”

In Chelsea is er eens goed gesproken daags na het zware verlies tegen Manchester City (6-0). Dat zegt coach Sarri. Volgende de coach gaat het om een mentaal probleem, maar sterspeler Pedro duidt ook op een speltechnisch probleem.

Volgens Sarri lag het verlies niet aan de motivatie van de spelers. “We waren gewoon niet bij machte om na die 1-0 recht te krabbelen”, blikte Sarri terug. De Italiaanse coach heeft het onder andere over een mentaal probleem, maar volgens sterspeler Pedro is dat niet het enige probleem. In een interview gaf hij toe dat de spelers soms moeite hebben om het spel van Sarri dat draait om hoge intensiteit, op de mat te brengen.

De kern staat wel nog steeds achter de coach die onder vuur ligt nadat Chelsea drie van de vier laatste wedstrijden in Engeland verloor waaronder een 4-0 tegen Bournemouth en de 6-0 tegen Manchester City. Chelsea kon in 2019 ook nog geen enkele uitgoal maken.