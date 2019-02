Pedofiel die 276 kinderen misbruikte, gaat voor 60 jaar achter de tralies: “Onze kinderen zijn weer veilig”

Met snoep, geld maar vooral met computerspelletjes lokte hij minderjarigen mee, verkrachtte hen en deelde de beelden die hij van zijn perversiteiten maakte met andere pedofielen. Liefst 276 kinderen heeft ‘de grote boze wolf’, zoals zijn bijnaam luidt, gruwelijk misbruikt. Dat maakt van hem de grootste kinderverkrachter die ooit is gevat.

“Het beest is gevangen.” Met die woorden kondigde de Colombiaanse politie vorig jaar de arrestatie aan van Juan Carlos Sánchez Latorre (38). Na meer dan vijf jaar jacht werd ‘de grote boze wolf’ eindelijk gepakt, in Venezuela, waar hij onder een valse identiteit leefde.

De man gaat nu voor zestig jaar naar de gevangenis in Colombia. En zestig jaar, is daar effectief zestig jaar. Want hij maakt geen enkele kans op enige strafvermindering. De feiten die hij heeft gepleegd zijn dan ook misselijkmakend. “Onze kinderen zijn weer veilig”, zei de rechter na de uitspraak.

Als een echte wolf ging Sánchez Latorre op zoek naar prooien. Meisjes, maar vooral jongens. De meesten jonger dan tien, de oudsten nauwelijks veertien.

Zelf is Sánchez Latorre een schriel mannetje. 1,62 meter groot, 55 kilo zwaar. Een echte nerd, met zijn brave hemdjes en saaie broeken, zo kende iedereen de computerspecialist. Hij had een eenmanszaak in Barranquilla, aan de noordkust van Colombia, waarmee hij sites beveiligde voor firma’s. Maar zijn duistere kant, kende niemand.

Vaste openingsuren had zijn winkeltje niet. Want wanneer hij de drang weer voelde opkomen, sloot hij de deur en hing hij een papiertje op dat hij ‘wegens omstandigheden’ dicht was. Om op zoek te gaan naar weer eens een nieuwe prooi. “Het was sterker dan mezelf”, verklaarde hij aan de politie.

Ouder vermoord

In de buurt van winkelcentra en speelzalen zocht hij zijn slachtoffers. “Zo’n straffe speler heb ik nog nooit gezien.” Dat was altijd Sánchez’ openingszin wanneer hij een kind benaderde in een speelzaal. En dan vertelde hij dat hij een ontwikkelaar was van computerspelletjes en op zoek was naar jonge topspelers die zijn nieuwe games wilden uittesten. Zo kreeg hij zijn slachtoffertjes gemakkelijk mee naar huis.

Eens thuis werden er helemaal geen spelletjes gespeeld. Of toch niet die waarvoor de kinderen waren meegekomen. Wel zíjn spelletjes: verkrachten, folteren, vastketenen en slaan. Tot bloedens toe.

Van alles maakte hij opnamen. Om er nadien nog eens van te kunnen genieten. Gruwelijke beelden die op zijn proces als bewijsmateriaal werden gebruikt.

Om te verhinderen dat de jongetjes zouden praten, liet hij hen ook foto’s van vermoorde volwassenen zien. “De ouders van de kinderen die hier al in mijn kelder vastzaten”, zei Sánchez tegen de bange jongetjes. “Als je tegen jouw ouders zegt wat hier is gebeurd, kom ik hen ook vermoorden.” En dat waren geen loze dreigementen: Sánchez heeft effectief een vijftal ouderparen vermoord.

Dat Juan Carlos Sánchez na jaren zoeken toch gepakt is, heeft hij te ‘danken’ aan een Mexicaan aan wie hij de beelden die hij maakte, verkocht. Want Sánchez plaatste de opnames van zijn misbruik op het ‘darknet’ – anonieme delen van het internet. Zo kon hij er nog iets aan verdienen ook.

De Mexicaan met wie hij beelden tegen betaling deelde, wist niet dat de politie zijn cyberhandelingen – onder de naamSadico13 – al langer volgde. Sadico13 werkte altijd vanuit andere internetcafés in de hoop zo onder de politieradar te blijven. Maar toen hij plots bestanden van een zekere El Lobo Feroz (Spaans voor de “grote boze wolf” uit “Roodkapje”) begon te kopen, had hij de volle aandacht van de Mexicaanse cyberpolitie. Omdat de beelden zo gruwelijk waren. En omdat het duidelijk elke keer om andere kinderen ging.

Maar de Mexicaanse politie stond al gauw voor een ander mysterie. Waarom herkende niemand ook maar een van de jongetjes op de foto’s en films? De politie ging nogmaals door alle beelden en dan zagen ze het plots: op één foto stond een straatnaambordje. Daarop is verder gezocht. Het bleek geen straat in Mexico te zijn maar in Colombia, meer bepaald in de stad Barranquilla. In samenwerking met de lokale politie daar werd gezocht naar de slachtoffertjes. Met succes, want zo is de politie van Barraquilla uiteindelijk uitgekomen bij Juan Carlos Sánchez, de man die ze in 2008 al eens opgepakt hadden voor pedofilie. Toen moesten ze hem bij gebrek aan harde bewijzen laten gaan. Met alle gevolgen van dien.