Sterke man Vadim Vasilyev stapt op bij AS Monaco, gevolgen Cercle Brugge nog onduidelijk

Vadim Vasilyev stapt op bij AS Monaco. De Russische zakenman is de sterke man bij de Franse topclub en de man achter de overname van de Belgische eersteklasser Cercle Brugge. De vraag welke gevolgen dit heeft, is nog niet te beantwoorden. Vasilyev is enkel gedelegeerd bestuurder van AS Monaco en Cercle Brugge maar het is zijn steenrijke landgenoot en Monaco-voorzitter Dmitry Rybolovlev die een meerderheidsparticipatie van de clubs in handen heeft.

Hij ging een engagement van onbepaalde duur aan met Cercle Brugge, met de garantie dat de verliezen de eerste vier seizoenen worden toegedekt door Monaco. Daar verandert niets aan en het is mogelijk dat Cercle dra een nieuwe gedelegeerd bestuurder uit Frankrijk krijgt. Op het eerste gezicht is er dus weinig aan de hand. Dat het verdwijnen van de grote pleitbezorger van het project dat Monaco in Brugge startte, helemaal zonder gevolgen blijft, valt echter moeilijk voor te stellen. Als het regent in Monaco, druppelt het in Brugge…

“Er zijn grote fouten gemaakt”

In een pittig statement geeft Monaco-voorzitter Dmitry Rybolovlev zijn voormalige vice-voorzitter er stevig van langs. “De voorbije zes jaar onder het bewind van Vadim Vasilyev heeft AS Monaco een lange weg afgelegd. We hebben veel successen behaald: vijf keer in de top-drie in de Ligue 1, een eerste Franse titel in 17 jaar en de halve finales van de Champions League. In het voorbije jaar werden echter grote fouten gemaakt die geluid hebben tot de slechtste prestatie van het team in zeven jaar”, is Rybolovlev hard. “Ik ben mij recent zelf met de problemen van de club gaan moeien. Ik nam een paar moeilijke - maar in mijn ogen noodzakelijke - beslissingen.”

Rybolovlev heeft het dan over de beslissing om Leonardo Jardim opnieuw trainer te maken nadat hij drie maanden eerder aan de kant was geschoven voor Thierry Henry. “Ik heb Jardim persoonlijk terug gebeld en mezelf verontschuldigd voor de fout die in oktober werd gemaakt en hem gevraagd om opnieuw de leiding over het team te nemen. Ik heb al zijn voorstellen in verband met de wintertransferperiode ook aanvaard.”

“Het is nu tijd voor veranderingen. En die hebben niet alleen hun gevolgen voor de spelers, maar ook voor het top management. Ik heb de persoonlijk moeilijke beslissing genomen om Vadim Vasilyev te ontslaan uit zijn functie als vice-voorzitter en CEO van de club. Ik ben hem erg dankbaar voor alles wat hij gedaan heeft.”

