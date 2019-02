Ophefmakende ingreep: klauwen leeuwin afgeknipt in dierentuin “zodat kinderen met het dier kunnen spelen” Video: Four Paws

Een dierentuin in Palestina heeft een zeer ingrijpende operatie ondernomen bij één van hun leeuwinnen. Enkele dierenartsen van Rafah Zoo moesten namelijk de klauwen van de veertien maanden oude Falestine afknippen. De reden zorgt momenteel voor veel ophef: “Zo kunnen de kinderen van de bezoekers kunnen spelen met het dier.”

Foto: AFP

Videobeelden van het schokkende tafereel doen de ronde via sociale media. Ze werden aanvankelijke gedeeld door dierenwelzijnsorganisatie Four Paws International. Op het filmpje valt te zien hoe het personeel van de dierentuin met een tuinschaar aan de slag ging bij het verdoofde roofdier. “Jammer genoeg is dit niet het enige dier dat afziet in de zoo”, aldus de organisatie. “Een aantal weken geleden stierven ook vier pasgeboren welpjes door het ongewoon koude weer en een gebrek aan verzorging.”

Het idee voor de ingreep kwam van Mohammed Jumaa, de eigenaar van het dierenpark. “Ik probeer de agressiviteit van de leeuwin te temperen, zodat ze vriendelijk is in de buurt van de bezoekers”, verklaarde hij. Dierenarts Fayez al-Haddad trad hem bij: “De klauwen werden afgeknipt zodat de kinderen met haar zouden kunnen spelen. We willen de kinderen een lach op het gezicht bezorgen en tegelijkertijd meer bezoekers lokken vanwege de hoge kosten.”

Onaanvaardbaar volgens Four Paws, die claimen dat Falestine ondanks de verdoving helse pijnen heeft ondergaan. “Doordat de operatie niet in een dierenkliniek werd uitgevoerd, is de kans op infecties zeer hoog.” De organisatie eist dan ook de sluiting van de dierentuin, waar momenteel 49 dieren in verschrikkelijke omstandigheden zouden leven.

