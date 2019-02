Drie redenen waarom Robert Martinez blind zal blijven voor de supermatch van “flying” Jan Vertonghen

Bam! Daar was Superjan. Wat zou Roberto Martinez gedacht hebben toen hij Jan Vertonghen woensdagavond Dortmund een helft lang in de vernieling zag spelen als vleugelverdediger op de linkerflank? Aangezien Carrasco en Chadli daar vaak afzien, is dat misschien iets dat bij de Rode Duivels ook meer dan het proberen waard is. De bondscoach kennende blijft Vertonghen in het centrum. En wel hierom.