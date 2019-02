“Schot gelost” met alarmpistool aan Ibis-hotel in centrum van Gent: omgeving tijdlang afgesloten, verdachte (38) geblinddoekt weggebracht

Gent - De omgeving van de Nederkouter in Gent werd donderdagnamiddag een tijdlang afgesloten. De perimeter werd ingesteld omdat er rond half vijf ter hoogte van het Ibis-hotel minstens één schot gelost zou zijn met een alarmpistool. Er werd een verdachte opgepakt.

Een getuige had gezien hoe iemand met een wapen door een raam van het hotel zwaaide en een schot loste. De ordediensten en een ambulance kwamen meteen ter plaatse en stelden een mobiele commandopost op in de Savaanstraat. De Nederkouter werd afgesloten van aan het Justitiepaleis tot aan Verlorenkost. De buurtbewoners moesten ofwel binnenblijven ofwel uit de perimeter gaan. Niemand mocht op straat blijven, want de agenten kamden de buurt uit.

De verdachte, een 38-jarige man, werd uit de hotelkamer gehaald en geblinddoekt weggebracht. Het alarmpistool werd inbeslaggenomen. Er vielen geen gewonden.

Foto: cma

Foto: cma