Natte droom van chocoholics in het nieuw en véél groter: "En iedereen mag proeven"

Brussel - Het Choco Story Museum Brussel begint een nieuw leven in de Stoofstraat vlakbij Manneken Pis. Het museum beslaat er 1.800 vierkante meter en vertelt er de geschiedenis van de chocolade.

Het Choco Story Museum was eerst gevestigd in de Guldenhoofdstraat in Brussel vlakbij de Grote Markt. In 2019 krijgt het museum een nieuw leven in de Stoofstraat vlakbij Manneken Pis.

“We wilden een groter museum openen, en het tegelijkertijd moderner en interactiever maken”, vertelt Peggy Van Lierde van het Choco Story Museum. Zij runt het museum samen met haar collega Cedric Van Belle. Bezoekers worden in het museum ondergedompeld in de geschiedenis van de cacao en chocolade, die tot 5.500 jaar teruggaat op de Maya's en Azteken. Zij krijgen de weg te zien die cacao en chocolade tot op vandaag hebben afgelegd.

Drie keer groter

“Het nieuwe pand heeft een oppervlakte van 1.800 vierkante meter en is dus drie keer zo groot als het vorige museum. Dat liet ons ook toe om nieuwe elementen toe te voegen zoals virtual reality, videomapping en spelletjes voor kinderen.”

“De geschiedenis van chocolade is uiteraard hetzelfde gebleven, maar de scenografie is totaal veranderd.”

Maar in een chocolademuseum moet er uiteraard ook geproefd kunnen worden, en dat is in Choco Story Museum Brussel niet anders.

Workshops

“Iedereen mag proeven tijdens het bezoek. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten chocolade en ook cacaoboter. Op het einde van het bezoek krijgt de bezoeker een demonstratie van een chocolademeester. Hij maakt een artisanale praline klaar die de bezoeker kan opeten. Meedoen aan een workshop kan na reservatie. Daar worden kleine zaken geleerd, zoals chocoladetabletten maken. Zo kan de bezoeker ook thuis met de verworven kennis proberen chocolade te maken.”

In 2018 ontving het oude museum 95.000 bezoekers. “We hopen dat aantal in het nieuwe museum te verdubbelen en op termijn zelfs te verdriedubbelen”, besluit Van Lierde.