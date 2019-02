Genk geeft Pozuelo toch nog een plaatsje op de bank in Europa League: “Ik weet niet of hij blijft”

Racing Genk start in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League bij Slavia Praag zonder haar sterspeler Alejandro Pozuelo. De Kroaat Ivan Fiolic neemt op het middenveld de plek in van de Spaanse spelmaker, die de voorbije dagen nadrukkelijk op een vertrek aanstuurt. Pozuelo zit wel op de bank.

Verder rekent Philippe Clement op zijn vertrouwde namen. In vergelijking met de gewonnen topper van vorige week vrijdag tegen Standard (2-0) verdwijnt ook Joseph Paintsil naar de bank. Dieumerci Ndongala is zijn vervanger. Leandro Trossard, die tegen Standard uitviel met een enkelblessure, staat gewoon aan de aftrap.

“Het was geen moeilijke beslissing om Pozuelo op de bank te zetten”, zei trainer Philippe Clement voor de camera van Sporza. “Ik heb de trainingen de voorbije week gezien en heb veel met hem gesproken. Pozuelo wil er graag voor de ploeg zijn. Hij heeft ook gevraagd om extra te mogen opwarmen om klaar te kunnen zijn voor de wedstrijd. Dat zegt genoeg voor mij. Het is niet uitgesloten dat hij zal invallen. Maar Racing Genk is niet alleen Pozuelo. Hij is héél belangrijk, maar er zijn nog andere jongens die dat kunnen.”

“Of er hoop is dat hij blijft? Dat weet ik niet. Dat heb ik niet in de hand. Ik weet wel dat Pozuelo een jongen is die alles wil doen voor deze groep en deze staf. Daar maak ik mij geen zorgen over. Daarom irriteert het mij dat bepaalde zaken in de pers zijn verschenen. Dat hij op zijn eentje zat in de luchthaven, terwijl dat niet het geval was. Of dat hij alleen op een kamer ligt in Praag. Hij ligt altijd alleen op een kamer als we met een oneven aantal zijn. Er werden verhalen gezocht die er niet zijn.”

Opstelling Genk:

Vukovic - Maehle, Aidoo, Dewaest, De Norre - Heynen, Malinovskyi, Fiolic - Ndongala, Samatta, Trossard