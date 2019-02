Na rotjaar krijgt Telenet-aandeel opnieuw zware klappen. Wat is er aan de hand? En wat betekent dat voor de toekomst?

Het Telenet-aandeel is vandaag nog maar eens flink gezakt: het ging liefst 6,2 procent omlaag. En dat terwijl het bedrijf al een rotjaar achter de rug heeft, waarin het aandeel 40 procent zakte in waarde. Nochtans was het tot 2017 net een aandeel voor de goede huisvader. Wat is er toch aan de hand met het bedrijf? Tom Simonts (KBC Senior Financial Economist) beantwoordt de vragen.