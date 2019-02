Belg wint miljoen euro in Nederlands casino: “Ik wil meteen stoppen met werken”

1.064.676 euro. Dat bedrag won een Belg met de Mega Millions Jackpot van het Holland Casino in Valkenburg. “Ik wil meteen stoppen met werken”, was de eerste reactie van de overrompelde winnaar.

De jackpot viel woensdagavond. Winnaar Christian, een man uit Luik, kreeg meteen de cheque van ruim 1 miljoen euro overhandigd. Hij speelde met een inzet van 5 euro per keer en won de jackpot met zijn achtste spel op de speelautomaat. Zijn eerste en enige reactie nadat hij zag hoeveel hij gewonnen had: “Ik wil meteen stoppen met werken”.

“Geweldig dat wij een van onze gasten zo’n geweldige avond en geweldige toekomst kunnen bieden”, aldus casinomanager Marcel Knols.

Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Mega Millions Jackpot valt in een van de vestigingen van Holland Casino. In januari viel hij nog in Utrecht en in april vorig jaar in Eindhoven. Toen was de jackpot opgelopen tot 2.781.929,10 euro.