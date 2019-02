Zware schade na brand bij voedingsbedrijf Damhert in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

In het voedingsbedrijf Damhert in Heusden-Zolder heeft donderdagochtend een hevige brand gewoed. De kantoren van het bedrijf van N-VA-parlementslid Grete Remen aan de Kapelstraat liepen zware schade op. Het vuur kon door beveiligde deuren niet overslaan naar het magazijn, maar er was wel rookschade in een deel van het magazijn. Vermoedelijk lag een kortsluiting aan de batterij van een handscanner aan de basis van de brand. Het vuur kon zich door de airco’s een weg naar de plafonds banen. Ook een grote koelkast raakte beschadigd.