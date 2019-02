Diego Simeone verlengt contract bij Atlético: “Ik zie hoop, ik zie jeugd”

Diego Simeone heeft zijn contract bij Atlético Madrid met twee jaar verlengd. Dat liet de Spaanse club woensdag op zijn website weten. De Argentijnse trainer streek in 2011 neer bij de club en blijft nu tot 2022.

De succescoach wist met Atlético Madrid in 2014 La Liga te winnen, in 2013 de Copa del Rey en in 2012 en 2018 de Europa League. Voor het eerst plaatste de club zich zes jaar op rij voor de Champions League, waarvan het tweemaal de finale bereikte (2014, 2016). Dit seizoen staat Atlético voorlopig derde in de Spaanse competitie, op zeven punten van leider Barcelona. In de Champions League komt Atlético volgende week in de achtste finales tegen Juventus uit.

De 49-jarige Simeone verklaarde heel gelukkig te zijn met de verlenging: “Ik kijk met groot enthousiasme uit naar de toekomst en de vele uitdagingen die komen, ik zie mensen die willen werken, die willen blijven groeien. Ik zie hoop, ik zie jeugd. Al die dingen zorgen ervoor dat we verder progressie kunnen maken als club.”