Man laat vrouw anderhalf uur in afgedekte jacuzzi zitten, met dramatische gevolgen

Een man uit het Amerikaanse plaatsje Wheeling wordt beschuldigd van onvrijwillige doodslag. Eric Huska (57) sloot de jacuzzi af met een deksel toen zijn echtgenote Laura (57) er nog in zat, waarna zij verdronk.

Eric en Laura Huska maakten zaterdagnamiddag gebruik van de jacuzzi in hun tuin en sloegen tijdens hun ontspanningsmoment een heleboel alcoholische drankjes achterover. Dat is duidelijk te zien op videobeelden van hun eigen bewakingscamera.

De vrouw slaagde er niet meer in om zelfstandig uit het bubbelbad te geraken. Eric probeerde haar aanvankelijk nog te helpen, maar legde uiteindelijk het deksel op de jacuzzi, over haar hoofd. Op de beelden is te zien hoe de vrouw nog probeerde om hem tegen te houden, tevergeefs.

Pas anderhalf uur later kwam Eric het huis weer uit en haalde hij het zeil van de jacuzzi. Zijn vrouw was verdronken.

Volgens de politie heeft de alcohol een zeer grote rol gespeeld in het drama. Tot op heden is niet duidelijk waarom de man zo heeft gehandeld. Hij riskeert een gevangenisstraf van drie tot veertien jaar.