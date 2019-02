Olivier Deschacht gokte illegaal op voetbalwedstrijden: boete van 24.000 euro is definitief

Profvoetballer Olivier Deschacht is door de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen definitief veroordeeld voor het illegaal gokken op voetbalwedstrijden. Hij moet een administratieve boete van 24.000 euro betalen. Volgens de rechtbank loog Deschacht toen hij verklaarde dat niet hij maar zijn broer Xavier met zijn account gokte op de wedstrijden in kwestie.

Ex-Anderlechtspeler Olivier Deschacht had beroep aangetekend tegen de administratieve sanctie van 24.000 euro. Die had hij in juni 2017 gekregen omdat hij met zijn Unibetaccount online weddenschappen had geplaatst op wedstrijden van zijn (toenmalige) eigen ploeg Anderlecht. Het ging onder meer op een wedstrijd tegen Benfica waarin hij zelf op de grasmat stond.

Deschacht voerde aan dat niet hij maar zijn broer Xavier de bewuste weddenschappen had geplaatst. Hij zou na 2009 nooit meer zelf zijn account hebben gebruikt. Bovendien vond hij de boete veel te hoog voor een wedstrijd waarop niet meer dan 600 euro was ingezet.

Voorbeeldfunctie

De burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg is niet ingegaan op die argumenten. Integendeel. In het vonnis, dat dateert van 4 februari maar pas nu bekend raakt, schrijft rechter Frederiek Van Compernolle dat “via de Unibet-account op naam van Olivier Deschacht weddenschappen werden geplaatst op een ogenblik dat Xavier Deschacht zélf aan het voetballen was met zijn ploeg Sint-Niklaas.”

De rechtbank acht dan ook “de volgehouden ontkenning door Olivier Deschacht en de verschuiving van de schuld naar zijn broer Xavier niet gepast.”

De rechter vindt de sanctie ook niet onevenredig hoog. Deschacht heeft een voorbeeldfunctie, aldus het vonnis, en dienst zich strikt te houden aan de hem opgelegde regels. “Het kan niet aanvaard worden dat een bekende professionele voetballer met een bloeiende carrière zich niet houdt aan dit eenvoudig na te leven verbod. Weddenschappen afsluiten op de wedstrijden van een eigen team kan niet.”

Ook het argument dat het proces van de voetballer al in de media was gevoerd, veegde de rechtbank van tafel.

Deschacht kan niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis. Hij kan wel nog cassatieberoep aantekenen, maar dan wordt niet meer over de inhoud gesproken, enkel nog over de procedure.