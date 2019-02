Tesla kan niet lachen met nationale staking

Brussel -

Door de grote vraag naar Tesla’s Model 3 in Europa, dat via Zeebrugge worden ingevoerd, zal de eindafwerking van de elektrische wagen tijdelijk niet meer gebeuren in de haven maar door Tesla zelf. Dat schrijft Flows, de nieuwswebsite gespecialiseerd in goederenvervoer. Uit goede bron in vernomen dat de nationale staking woensdag in België tot die beslissing heeft bijgedragen.