Betonwagen rijdt (zonder bestuurder aan boord) appartementsgebouw binnen

Hoeilaart - Een betonwagen zonder bestuurder aan boord is donderdag ingereden op een appartementsgebouw in het Vlaams-Brabantse Hoeilaart. Er vielen geen gewonden, maar de appartementen werden tijdelijk ontruimd en de getroffen flat werd onbewoonbaar verklaard. Dat meldt het gemeentebestuur van Hoeilaart.

Een vrachtwagen geladen met beton ramde een appartementsgebouw met sociale woningen aan de Overijsesteenweg. Het voertuig stond geparkeerd in een zijweg van die steenweg. Het is nog onduidelijk hoe de betonwagen van de helling is geschoven. De chauffeur zat niet in de truck toen het ongeval gebeurde.

De vrachtwagen, die beton stortte op de bouwwerf van residentie Lindenhof, raakte de linkerkant van de gelijkvloerse verdieping. Het gebouw werd onmiddellijk ontruimd. De bewoners konden terecht in het gemeenschapscentrum Felix Sohie.

De brandweer en een architect voerden een stabiliteitsonderzoek uit. Het getroffen appartement werd onbewoonbaar verklaard. Voor de bewoners wordt een oplossing gezocht. De andere bewoners konden inmiddels naar hun flatjes terugkeren.