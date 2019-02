Kat beschoten met loodjesgeweer

Poperinge - De katten van het gezin De Wit uit Poperingen werden beschoten met een loodjesgeweer. Ook in deelgemeente Proven werd vorig jaar op katten geschoten.

“Het begon enkele jaren geleden”, zegt Jork de Wit, uitbater van eetcafé In De Zwaan in de Heuvellandse deelgemeente Westouter. “Onze kat had een kogelwonde en de kogel zat er nog in. De dierenarts vertelde ons toen dat er niets anders op zat dan de kogel in de genezende wonde te laten. Toen we de kat buiten lieten, hoorden we in de buurt van onze tuin ik ga je vermoorden, rotkat. Daarna hebben we ons huisdier niet meer teruggezien.”

Afgelopen maandag merkte Jork een wonde op ter hoogte van de rechterkaak van zijn nieuwe kater Fabby, ondertussen drie jaar. “Ik dacht eerst dat het een vechtwonde was, want er zitten veel andere katten in de buurt van onze woonplaats bij de Krombekestraat en Klimopwijk. Nadat de wonde groter werd, zag ik dat het opnieuw om een kogelwonde ging. We moeten nu afwachten hoe zijn toestand evolueert. Op sociale media lazen we dat ook andere mensen gelijkaardige feiten meemaakten in de streek.”

Het gezin liet geen proces-verbaal opmaken door de lokale politie. “Omdat dit volgens ons weinig zin heeft. Het is heel moeilijk om de dader te vinden en te verhinderen nog gelijkaardige feiten te plegen. We laten Fabby nog altijd buiten, want het is tegen zijn natuur om hem voortduren in huis te houden. Misschien heeft hij nu zodanig hard geschrokken dat hij de dader of de tuin van de dader zal vermijden.”

Vorig jaar werden gelijkaardige feiten gepleegd in Poperinge, onder meer in de wijk Eekhoute in deelgemeente Proven, waar een kat overleed aan een schotwonde.