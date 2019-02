Protest bij AA Gent-fans tegen ticketregeling: wie de bekerfinale wil zien, moet ook naar de play-offs komen

AA Gent kan voor de bekerfinale op 1 mei tot 35.000 tickets verkopen, maar krijgt er maar 20.000. De regeling om die tickets te verdelen, wekt ongenoegen op bij een deel van de fans. De club geeft namelijk voorrang aan abonnees die zich ook een abonnement voor de play-offs aanschaffen. “De club laat de commerciële belangen primeren op de fans”, klinkt het bij de supportersfederatie.

De Buffalo’s lopen storm voor de bekerfinale, maar niet iedereen kan erbij zijn. “Om iedereen gelukkig te maken, zouden we op Wembley moeten spelen”, zegt Patrick Lips, de communicatiedirecteur van AA Gent.

Het grootste discussiepunt is de regeling die “de trouwste supporters” voorrang geeft. Voor AA Gent zijn dat de supporters die zowel een abonnement voor de reguliere competitie als voor de play-offs nemen. De club wil het nuttige aan het aangename koppelen: samen met de triage hoopt ze een boost te geven aan de verkoop van play-off-abonnementen, zeker mocht de club in Play-off 2 belanden.

“AA Gent heeft geen rijke mecenas, maar moet concurrentieel blijven met clubs die wel zo werken”, aldus Lips. “We proberen de club goed te runnen en gezond te houden. Ook dat is een verplichting die we hebben tegenover onze supporters.”

Sterk signaal

De misnoegde supporters argumenteren dat bij de aankoop van een abonnement voor de reguliere competitie al “voorrang bij ticketverkoop voor bekerwedstrijden” werd beloofd. AA Gent heeft 17.200 abonnees, terwijl er 20.000 tickets zijn voor de bekerfinale. De club legt dus nodeloos een extra voorwaarde op, vinden zij. “We kregen de regeling dinsdag te horen, maar er was geen sprake van dialoog”, aldus Dirk Vos van de supportersfederatie. “Nochtans vertelt de club dat ze de samenwerking met de supporters belangrijk vindt. Wij zullen het niet organiseren, maar ik ben er zeker van dat er een sterk signaal vanuit de supporters zal komen en dat kunnen we in de strijd om Play-off 1 eigenlijk missen.”

Ook positieve reacties

Lips verdedigt de regeling. “De bekerfinale wordt gespeeld tijdens een nieuwe fase van de competitie met een nieuwe abonnementenverkoop. Dan is het logisch dat we die meetellen”, zegt hij. “Er was bezorgdheid bij trouwe supporters dat ze uit de boot zouden vallen. Maar ik heb ook postieve reacties gekregen omdat deze regeling de allertrouwste fans beschermt. Daarna verdelen we een aantal tickets onder spelers en hun familie, medewerkers, de Foundation, de jeugd en de KAA Gent Ladies. De tickets die dan nog over zijn, worden aangeboden aan de supporters die ons enkel in de reguliere competitie hebben gesteund. Pas daarna wordt eventueel overgegaan tot vrije verkoop.”